Более трети платежей в 2021 году иркутяне совершают при помощи смартфонов

МТС изучил изменения в предпочтениях иркутян при оплате товаров и услуг при помощи сервисов мобильной бесконтактной оплаты − pay-сервисов, рассказали SIA.RU в компании.

Анализ собственных данных МТС Банка за октябрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами 2019-2020 годов показал, что за прошедшие 12 месяцев доля мобильных сервисов в общем денежном обороте операций по картам увеличилась до 32% с 26% годом ранее.

Рост популярности мобильной бесконтактной оплаты в Иркутской области продолжает набирать обороты как в офлайн-магазинах, так и при совершении онлайн-платежей. Денежный оборот при использовании мобильных сервисов увеличился к ноябрю 2021 года на 72%, а количество операций – на 59%.

Доля pay-сервисов в общем денежном обороте операций по картам составила в октябре 2021 года 32% по сравнению с 26% годом ранее, а доля транзакций – 35% против 28%. Примечательно, что в онлайне популярность оплаты pay-сервисами меньше – 23% от общего количества онлайн-транзакций в октябре 2021 года. Это можно объяснить тем, что еще не все приложения и интернет-ресурсы реализовали у себя возможность такого способа оплаты.

Стоит отметить, что в Иркутской области pay-сервисами пользуются чаще, чем в среднем по России: 35% транзакций против 34%.

Самым популярным мобильным сервисом бесконтактной оплаты среди клиентов МТС Банка по-прежнему остается Apple Pay – в октябре 2021 года с его помощью было совершено 45% операций, Google Pay – 36%, Samsung Pay – 15% и 4% операций пришлись на остальные сервисы. В предыдущие годы Apple Pay показывал отрицательную динамику, а за минувший год он показал рост на 6%, доля Google Pay прибавила 1%, а доля Samsung Pay упала на 8%. Отдельно стоит отметить Mir Pay – пока сервис не составляет конкуренцию тройке лидеров, однако за год количество платежей, совершенных клиентами МТС Банка с помощью этого сервиса увеличилось в 10 раз.

Самые популярные платежи у иркутян, как и год назад, – покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах. В октябре 2021 года 68% транзакций со смартфонов и 57% с «пластика» совершены именно в этих категориях. Годом ранее эти показатели составляли 58% и 50%.