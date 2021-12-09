Более 108 тысяч доз «Спутник V» поступили в Иркутскую область

Запас препарат в Приангарье составляет 300 тыс. доз. Об этом сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.

В ведомстве отметили, что на этой неделе в регион поступило 108800 доз вакцины «Спутник V». Препарат распределен по пунктам вакцинации.

По информации минздрава, в сутки в регионе от новой коронавирусной инфекции вакцинируются 8-15 тысяч человек.

Сейчас в лидерах по количеству вакцинированных Жигаловский район. Там процент привитых составляет 141,19. В том числе население, подлежащее вакцинации, а также люди, осуществляющие работу вахтовым методом.

На втором месте – город Свирск, где привито 90,02% от числа людей, подлежащих вакцинации, на третьем месте – Ольхонский район (85,12%).

Напомним, в Приангарье действуют 94 стационарных пункта вакцинации и 130 выездных прививочных бригад.