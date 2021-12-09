Самую высокую зарплату декабря в Иркутске предлагают начальнику отдела снабжения

От 120 тыс. рублей.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал (исследование есть у SIA.RU) 76 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения декабря.

Сотрудник должен обладать высшим техническим или экономическим образованием, опытом руководящей работы в сфере снабжения, навыками ведения работы с поставщиками. Компания предоставляет полный социальный пакет, участие в российских профильных выставках и конференциях, оплачиваемое обучение, командировки и стажировки на заводах-производителях.

Второе место в городе занимает должность начальника службы производственно-технического отдела с зарплатой от 115 до 130 тыс. рублей в месяц. Среди требований к кандидату – наличие высшего профессионального образования или профессиональной переподготовки по направлению «Строительство», опыт работы от трех лет. Наниматель указывает, что работа предполагает периодические выезды в командировки на объекты.

На третьем месте располагается руководитель отдела закупа – от 100 тыс. рублей в месяц. От будущего работника ожидают опыт в сфере закупок и логистики не менее трех лет, опыт руководящей работы не менее двух лет, знание методов и порядка закупок, умение работать в команде на результат, аналитические способности, креативное и стратегическое мышление. Работодатель предлагает развитие и обучение за счет компании, премии за результативность и предполагает, что сотрудник готов к ненормированному рабочему дню.

В рейтинг также вошли вакансии заместителя директора по коммерческий работе с зарплатой от 100 тыс. рублей, премиями, компенсациями и медицинским страхованием, и главного бухгалтера – 100 тыс. рублей.

В декабре в топе наиболее высоких зарплатных предложений – вакансии программистов, руководителей среднего звена, менеджеров по продажам.

В Тюмени, Набережных Челнах, Кирове в топе наиболее оплачиваемых вакансий – вакансии врачей.



В Иркутске, Владивостоке, Астрахани в топ вошли вакансии главных бухгалтеров.

Во Владивостоке среди лучших по оплате – вакансия директора ИТ, в Рязани – инженера-программиста станков с ЧПУ, в Ярославле – старшего инженера службы бортового оборудования, в Томске – управляющего торговым центром.