«Центр помощи и спасения» в Братске отметил первый день рождения

Год прошел с момента открытия в Братске «Медицинского центра помощи и спасения», сообщает ТРК Братск.

Отделение для лечения пациентов с внебольничной пневмонией построили по инициативе основателя компании РУСАЛ, общественного деятеля Олега Дерипаски. Совершенно новое медучреждение с самым современным оборудованием, которое позволяет оказывать квалифицированную помощь пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции, приняло первых пациентов в декабре 2020-го.

Жизненно важный объект начали строить в апреле 2020 года. В начале пандемии еще никто не знал, насколько серьёзно и надолго в нашу жизнь пришли маски и санитайзеры, сколько людей услышит диагноз – Ковид и скольким пациентам понадобится квалифицированная медицинская помощь. Но уже тогда Олег Дерипаска называл сроки, которые многим казались слишком пессимистичными. По мнению общественного деятеля, вирус не отступит раньше 2023 года.

Теперь, когда мы ждем окончания уже 4 волны и с опасением выслушиваем прогнозы относительно пятой, становится совершенно понятно – без «Центра помощи и спасения» братской медицине пришлось куда тяжелее. Финансирование проекта взяла на себя компания РУСАЛ, строительство и оснащение Центра обошлось почти в полмиллиарда рублей и заняло всего полгода.



Новейшие аппараты подачи кислорода, переносные бронхоскопы, 32-срезовый томограф. Пациенты полностью изолированы друг от друга, комфортные палаты со всеми удобствами и телевизорами и профессионализм персонала- все это позволяет намного эффективнее противостоять коронавирусной инфекции.

«Рентген-оборудование у нас представлено спиральным компьютерным томографом большой пропускной способности. На полное обследование с полным описанием картины уходит не более 10 минут. От этого зависит дальнейший маршрут пациента. Также у нас есть аппарат УЗИ, который позволяет произвести ультразвуковую доплеровской сосудов не только вертебро-базилярного бассейна, но и сосудов верхних и нижних конечностей, чтобы исключить тромб образование либо повреждение сосудов», – Владимир Чебаненко, заведующий линейного отделения №7 Центра помощи и спасения.

За год в центре успешно прошли лечение почти 1100 пациентов. Врачи отчаянно сражаются за каждую жизнь. Им удалось вырвать из лап пандемии даже 94-летнего дедушку. Спасли и 43-летнего мужчину, у которого было поражено 96% легких.

«От легочной ткани здоровой осталось 4% – это верхушки. Он молодец. Самоотверженно вместе с нами боролся с этой инфекцией и выздоровел сейчас находится на реабилитации. Такое бывает. Мы с ним прошли тяжёлые пути и можем гордиться, что смогли», – Владимир Чебаненко, заведующий линейного отделения №7 Центра помощи и спасения.

Сюда везут тяжелых пациентов не только из Братска и района, но и из северных городов Приангарья. Каждая смена для врачей – это сражение за чью-то жизнь.

«В этом году по решению областного Минздрава данному подразделению была поставлена задача дополнительно оказывать помощь не только ковид инфицированным пациентам, но и пациентам с сочетанием ковид – инфекции с рядом сердечно-сосудистых заболеваний, с наиболее опасными из них – это с инсультом и инфарктом миокарда. Из 43 пациентов как раз 20 относятся к этой категории», – Александр Кокорин, главный врач ГБ №5.

«На одного врача у нас 20 пациентов. С кардиологической патологией все пациенты они попадают, как правило, ко мне. В нашем госпитале они получают полноценную квалифицированную помощь не только по течению своей ковидной инфекции , но и по течению сердечно-сосудистого заболевания. Это пациенты, страдающие острым инфарктом миокарда, с нестабильной стенокардией, с тяжелой сердечной недостаточностью мы имеем возможность на базе нашего госпиталя оказывать помощь», – Маргарита Ульянова, врач- кардиолог.

Рассчитанный на 30 коек госпиталь, в этом году показал, что в случае острой необходимости он может принять до 66 пациентов и всем будет оказана медицинская помощь на высоком уроне. И нет ничего дороже для нас, говорят врачи, видеть, как победившего вирус пациента родные забирают домой.

В первый день рождения «Центра помощи и спасения» медиков поздравили представители компании РУСАЛ, всем сотрудникам Центра подарили теплые подарки.

«Огромная благодарность – они герои сегодня. В таких сложнейших условиях, в такую страшную эпидемию они спасают людей. И дальше мы будем продолжать помогать этому госпиталю. Мы закончить должны все вопросы, связанные с благоустройством территории. Здесь будет красивая зеленая территория, здесь нормальные подъезды – транспортная логистика, чтобы привозить. Какие-то текущие вопросы, которые возникают за рамки проекта», – Евгений Зенкин, управляющий директора БрАЗа.

По словам Евгения Зенкина, коварный вирус не обошел стороной и некоторых заводчан. Благодаря вакцинации и предпринимаемым компанией противопандемийным мерам массового заражения заводчан удалось избежать. Но отдельные случаи заболевания все же есть, и некоторые сотрудники тоже побывали в качестве пациентов Центра помощи и спасения».