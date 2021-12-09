Музыкальная группа ИНК выступила на международном форуме HSE DAYS

Музыкальная группа Oil Band (коллектив сотрудников ООО «Иркутская нефтяная компания») выступила 8 декабря в Москве на международном форуме HSE DAYS, посвященном производственной безопасности, рассказали SIA.RU в компании.

Команда ИНК исполнила каверы и авторские песни «Ты помни, друг», «Безопасность» и другие, концерт длился около 2 часов. Oil Band – единственная музыкальная группа, которая пропагандирует через творчество важность безопасности на производстве.

Кроме того, сотрудники отдела внедрения лучших практик выступили на вебинаре форума HSE DAYS с докладом «Структура безопасности в Иркутской нефтяной компании». Также специалисты ответили на вопросы участников, большинство касалось организации контроля промышленной безопасности и развитии важных компетенций.

Ежегодный форум HSE DAYS проходит с 8 по 9 декабря 2021 года в Москве. Участники – лидеры промышленности России и стран СНГ, объединенные общей целью – защита жизни и здоровья работников, предотвращение аварий и несчастных случаев, формирование условий для развития профессиональных возможностей и потенциала сотрудников. В рамках проекта HSE DAYS своим опытом делятся компании, которые добились выдающихся результатов в создании безопасных условий для собственного и для подрядного персонала. Мероприятие проходит при поддержке Минтруда РФ.