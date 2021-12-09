Годом Ангары в Иркутске объявили 2022 год

Об этом заявил мэр областного центра Руслан Болотов на традиционной итоговой пресс-конференции.

Фото Н. Горбань

– Река исторически неразрывно связана с нашим городом. Это огромный, до конца не использованный потенциал. Наша задача – обратить внимание на решение задач по комплексной реновации набережных Ангары. Вовлечь все прибрежные зоны города в его социально-экономическое, туристическое и культурное развитие, – отметил глава города.

Он также сообщил, что сейчас разрабатывается туристский проект «Иркутск – город на Ангаре, дочери Байкала», идёт работа над созданием единой набережной от плотины ГЭС до Ушаковки.

Фото Н. Горбань

Кроме этого Год Ангары привлечет внимание ко многим развивающимся территориям и так называемым точкам притяжения Иркутска. Среди них – плотина ГЭС, Академический и Глазковский мосты, Верхняя, Нижняя и Цесовская набережные, острова Мокрый, Юность, Конный, смотровая площадка «Глазково», Знаменский монастырь, Боковская Протока, Жилкино и многие другие.