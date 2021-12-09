Новогодний фейерверк запустят во всех районах Иркутска

Город готовят к празднованию Нового года.

В 00:30 праздничные залпы запустят с шести точек: на улицах Ленина, Шевцова, Маршала Конева, возле Байкальского кольца со стороны Плотины ГЭС, в переулке Академика Окладникова, а также в парке «Комсомольский». Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы городской администрации в 2021 году, заявил мэр Руслан Болотов.

– Все мы соскучились по празднику. Да, в этом году нам придется отказаться от традиционных массовых новогодних мероприятий. Но праздник будет! И мы сделаем для этого все возможное. Мы запустим салюты из разных районов города! Для юных иркутян будет работать онлайн резиденция Деда Мороза, где главный волшебник нашего города сможет принимать видеозвонки в Viber, – сообщил глава города.

В сквере Кирова уже установлена новогодняя ёлка, начата работа по созданию ледовых скульптур. В этом году это будут персонажи произведений Александра Пушкина и русских народных сказок. Ледовый городок дополнят входные группы, интерактивные композиции, световые фигуры и иллюминация «Звездное небо».

Продолжается оформление острова Конный. Там появится 9 ледовых скульптур по мотивам популярных мультфильмов. В центре острова будет установлена новогодняя ёлка, окруженная ледовым ансамблем с подсветкой. На пешеходных дорожках традиционно будет залит каток.