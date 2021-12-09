2022 год в Иркутске объявлен годом Ангары

2021 год был посвящен массовому спорту.

Сейчас разрабатывается туристский проект «Иркутск – город на Ангаре, дочери Байкала». Ведется работа над созданием единой набережной от плотины ГЭС до Ушаковки. Об этом рассказал мэр областного центра Руслан Болотов на традиционной итоговой пресс-конференции.

Год Ангары должен привлечь внимание ко многим развивающимся территориям и точкам притяжения, таким, как плотина ГЭС, Академический и Глазковский мосты, улицы Верхняя, Нижняя и Цесовская набережная, острова Мокрый, Юность, Конный, смотровая площадка «Глазково», Знаменский монастырь, Боковская Протока, Жилкино и многим другим.