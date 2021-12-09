43% иркутян в декабре работают хуже обычного

Насколько у иркутян падает продуктивность работы в преддверии Нового года, выяснил исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

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По данным онлайн-опроса, который был проведен во всех регионах страны, в том числе и в Иркутске, в декабре 43% иркутян работают хуже обычного. При этом в большей степени страдает эффективность у женщин (64%), чем у мужчин (36%), потому что женщины чаще заняты в новогодних приготовлениях: украшают офис, наряжают елку, готовят игры и конкурсы,

Кроме подготовки к празднику, среди основных причин, которые мешают иркутянам работать в декабре – невозможность сосредоточиться перед долгими выходными, необходимость поздравлять партнеров или коллег, расслабленная обстановка и всеобщее нежелание добросовестно выполнять свои обязанности в декабре.

Так, 31% респондентов признались, что перед Новым годом им сложно фиксироваться на работе – все мысли только о долгожданном отдыхе, 18% сотрудников вынуждены тратить время на поездки и поздравления партнеров, еще 15% сотрудников придумывают и покупают подарки партнерам, 13% не могут перестать думать о том, хватит ли денег на подарки родным и близким, 7% отвлекают коллеги, постоянно желающие отпраздновать грядущие события с шампанским. Затруднились с ответом 16% опрошенных.

При этом 11% респондентов хотели бы полностью отменить празднование Нового года на рабочих местах.