В форуме «Будущее Байкала» примут участие представители федерального центра, Бурятии и Иркутской обрасти

Модератором мероприятия (которое пройдет 10 декабря с 11 до 13 часов в онлайн формате) выступит известная телеведущая, журналистка Марианна Максимовская, рассказали SIA.RU в компании.

Инициировал проведение Форума Комитет по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров. Еще в 1996 году Байкал вместе с прибрежной зоной, общей площадью более 8 млн га, был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и признан примером выдающейся пресноводной экосистемы. На сегодняшний день, несмотря на все природоохранные мероприятия, а также инициативы, проводимые в рамках года Байкала в Иркутской области, ЮНЕСКО выразило обеспокоенность экологическим состоянием водоема, поставив на повестку дня вопрос о присвоении Байкалу статуса объекта природного наследия в опасности.

России дали возможность представить сведения о мерах по сохранению озера до февраля 2022 года. Именно тогда состоится очередное заседание комитета ЮНЕСКО, на котором станет известно финальное решение относительно статуса водоема. Несмотря на это, в конце ноября вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что вопрос может быть снят еще до заседания: «Российская Федерация все сделает для этого, и такой вопрос в повестке не будет стоять».

На форуме «Будущее Байкала» представителям власти, НКО, научного и бизнес-сообществ предстоит выяснить, насколько оправданы опасения ЮНЕСКО относительно экологического состояния озера Байкал, а также какие проблемы предстоит решить России в самое ближайшее время, чтобы избежать изменения статуса озера. Среди спикеров заявлены представитель Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Руководитель проектного офиса федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» Максим Стафеев, заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО (У) МИД РФ Алексей Борисов, Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Георгий Кузьмин, Министры природных ресурсов и экологии- Республики Бурятия – Матвеев Сергей и Иркутской области – Трофимова Светлана. Помимо этого, своим мнением поделятся представители ВЭБ.РФ, ГК «Росатом», En+ Group, Сбера, ОАО «РЖД» и других бизнес-структур, осуществляющих деятельность в прилегающих к Байкалу регионах. В форуме также примут участие фонд «Озеро Байкал», «Мой Байкал» и WWF.

Для того чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию на сайте Ассоциации менеджеров.