Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутском районе увеличился

В первые недели четвертой волны пандемии район не выделялся темпами заболеваемости.
В лидерах по приросту Иркутск (+210), Братск (+48), Иркутский район (+45) и Ангарск (+42).
С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:
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Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.