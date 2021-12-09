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Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутском районе увеличился

В первые недели четвертой волны пандемии район не выделялся темпами заболеваемости.

В лидерах по приросту Иркутск (+210), Братск (+48), Иркутский район (+45) и Ангарск (+42).

С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:

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Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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