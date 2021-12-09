Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутском районе увеличился

В первые недели четвертой волны пандемии район не выделялся темпами заболеваемости.

В лидерах по приросту Иркутск (+210), Братск (+48), Иркутский район (+45) и Ангарск (+42).

С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:

Иркутске – 48 826,

Ангарске – 12 901,

Братске – 9 612,

Иркутском районе – 9 328,

Усть-Илимске – 8 104.

Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.