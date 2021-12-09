ИНК размешает облигационный заём объёмом 10 млрд рублей

Доходность – 10,89% годовых, сообщает инвест-бутик «Богатырев и партнеры», сообщает Финам.

Рейтинг эмитента «ИНК-капитал» Эксперт РА оценивает как «RUA+», а АКРА как «A+(RU)». Объем выпуска – до 10 млрд, срок обращения – 5 лет, купонный период – 182 дня. Организаторами выступили ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Sbercib.

Сбор заявок стартует 10 декабря.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование затрат, понесенных в 2019-2021 гг. в рамках реализации адаптационного (переходного) проекта, имеющего экологический эффект. Проект по обратной закачке газа в пласт (сайклинг) на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (Усть-Кутский район, Иркутская область).