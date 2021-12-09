Арестовано в 4,5 раза больше имущества коррупционеров в Приангарье в 2021 году – на 180 млн рублей

Органы предварительного расследования в 2021 году наложили арест на имущество обвиняемых в коррупции на сумму около 180 млн – это в 4,5 раза больше, чем в годом ранее, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

«Органами предварительного расследования в качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемых по уголовным делам коррупционной направленности наложен арест в размере около 180 млн рублей, это в 4,5 раза больше, чем в прошлом году», – отметил заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области Кирилл Коломеец.

Всего за 10 месяцев 2021 года в следственное управление поступило 332 сообщения о преступлениях коррупционной направленности. По результатам рассмотрения следователями СК возбуждено 221 уголовное дело, в суд направлено 86 уголовных дел указанной категории.