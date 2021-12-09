Строительную компанию оштрафовали на 300 тыс. рублей за захват земельного участка в Иркутске

Пресс-служба прокуратуры Приангарья сообщила, что фирму, которая строит в Иркутске многоквартирные дома, оштрафовали на 300 тысяч рублей за самовольный захват земельного участка.

Установлено, что фактические границы участка, на котором ведется строительство, не соответствуют границам, указанным в государственном кадастре недвижимости. «Помимо законно используемого участка земли, застройщиком была занята часть прилегающего земельного участка площадью свыше 7,9 тыс. кв. м.», – говорится в сообщении и отмечается, что документов на него застройщик не имел.

Сейчас компания узаконила право использовать занятый ранее участок земли.