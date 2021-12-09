Предпринимательница из Усть-Илимска заняла 1-ое место во всероссийском бизнес-конкурсе

Предпринимательница из Усть-Илимска Иркутской области Дарья Олейник заняла первое место в номинации «Самозанятые» во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России», рассказала глава города Анна Щекина.

«Дарья представляла бизнес-проект по мыловарению и созданию уходовой косметики «Мастерская "Мыльный Дар"». Конкурс проходил с августа по ноябрь 2021 года, награждение состоялось в Москве», – рассказала градоначальница.

Работа Дарьи Олейник

Дарья Олейник начала занималась мыловарением еще в студенческие годы, позже хобби превратилось в бизнес. Сейчас женщина делает на заказ не только мыло, но разнообразные свечи, «бомбочки» и соли для ванны, натуральную уходовую косметику, а также пену.