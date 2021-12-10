Россияне предъявляли для входа в ТРЦ QR-коды от курицы, утюга и стиральной машины

Специалисты Роспотребнадзора выявили случаи, когда из-за формального отношения проверяющих жители Ростовской области смогли пройти в торговые центры и на вокзалы по QR-кодам от утюга, стиральной машины или курицы, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу регионального управления ведомства Евгения Ковалева.

«Да, вроде подносится туда (к QR-коду) телефон либо другое считывающее устройство, по факту же мы неоднократно засвидетельствовали проход (в общественные места) по QR-коду, например, относящемуся к утюгу, либо стиральной машине, либо к курице. Это, к сожалению, есть», – рассказал он.

Сейчас в Ростовской области при посещении большинства общественных мест, включая торговые центры, вокзалы, театры, фитнес-центры, необходимо предъявлять сертификат о прививке, справку о перенесенном заболевании либо медотвод от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.