Интернет-банк Альфа-Банка стал лучшим для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb

Интернет-банк Альфа-Банка — лучший для для малого и среднего бизнеса и абсолютный лидер в цифровизации внешнеэкономической деятельности согласно авторитетному рейтингу аналитического агентства Markswebb Business Internet Banking Rank 2021. Банк также занял второе место в рейтинге интернет-банков для ИП без сотрудников, улучшив результат прошлого года.

Аналитики Markswebb отметили «идеальный клиентский опыт выдачи кредита бизнесу» в Альфа-Банке. Есть интерактивная форма для точного расчета условий, полноценная информация о полученном кредите (ставка, срок, сумма и дата ближайшего платежа), ключевые даты в едином календаре, отдельная форма для досрочного погашения, заявка на овердрафт и полноценная информация по условиям. Отличительной «фишкой» интернет-банка также стал единый календарь, где одновременно показаны кредитные события и события валютного контроля: это значительно упрощает бизнес-рутину для предпринимателя. Также, по мнению экспертов, в Альфа-Банке одна из самых удобных реализаций ВЭД на рынке.

«Клиентам малого и среднего бизнеса максимально важно удобство интернет-банка, это один из ключевых факторов выбора самого банка как партнёра. В Альфа-Банке на высоте реализованы те решения, которые оказывают влияние на бизнес – например, полностью переведенный в онлайн процесс получения кредита или максимально удобный путь совершения валютных операций», — поделился руководитель дирекции развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка Сергей Паршиков.

Для исследования Business Internet Banking Rank 2021 аналитики Markswebb изучили самые популярные интернет-банки для предпринимателей в разрезе двух моделей: малого и микробизнеса. Рассмотрели 130 пользовательских сценариев, нашли и описали лучшие практики в 16 российских интернет-банках.