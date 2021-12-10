ВТБ повысил ставки по вкладам для состоятельных клиентов до 8,3% годовых

ВТБ повышает процентные ставки по вкладам «Ценность достижений», «Вклад в будущее Привилегия» и «Большие возможности Привилегия» для состоятельных клиентов. Максимальная доходность по депозитам может достигать 8,3% годовых.

«ЦБ в этом году неоднократно повышал ключевую ставку, вслед за которой растут и ставки по депозитам. Сейчас для клиентов настал отличный момент увеличить свою доходность по сберегательным продуктам. Такую возможность предоставляет вклад „Ценность достижений“. Поскольку продукт предусматривает опцию снятия и пополнения средств в любое удобное время, он подойдет тем состоятельным клиентам, которые в период высокой волатильности рынков выбирают возможность свободно управлять своими деньгами», — отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking & Привилегия.

«Если в первой половине года фокус внимания состоятельных клиентов был сосредоточен на инвестиционных продуктах, то поэтапное повышение ключевой ставки послужило катализатором для возвращения их интереса к классическим инструментам. Мы готовы поддержать этот тренд, повышая доходность по основной линейке депозитов и предлагая одни из самых привлекательных условий по вкладам на рынке. При этом наши продукты учитывают наиболее популярные запросы состоятельных клиентов и позволяют предлагать им максимально комфортные индивидуальные условия при открытии депозитов», — комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

Депозит «Ценность достижений» открывается на новые для банка средства, которые можно разместить в отделениях ВТБ на срок 370 дней. Максимальная доходность по вкладу может достигать 8,3% годовых. Минимальная сумма размещения составляет 2,5 млн рублей. Вклад предусматривает возможность пополнения и частичного снятия, при этом клиенты могут внести дополнительные суммы новыми для банка деньгами. Расходные операции допустимы в пределах неснижаемого остатка.

Максимальная базовая ставка по депозиту «Вклад в будущее Привилегия» для состоятельного сегмента на срок 2 года повышается до 7,45% годовых в рублях, с капитализацией процентов клиенты могут получить доходность до 8% годовых. Операции по пополнению и частичному снятию средств по депозиту не предусмотрены.

Максимальная доходность по вкладу «Большие возможности Привилегия» для состоятельных клиентов на срок 2 года увеличивается до 7,38% годовых в рублях с учетом капитализации процентов. Продукт дает возможность пополнять и снимать средства в пределах неснижаемого остатка.

Клиенты могут разместить средства на депозитах на срок от 91 до 730 дней в любой из трех валют: рублях, долларах США или фунтах стерлингов. Процентная ставка по вкладам зависит от суммы и срока размещения. Проценты ежемесячно капитализируются на счет вклада или выплачиваются на текущий счет по выбору клиента. По продуктам предусмотрена автоматическая пролонгация по ставкам, действующим на дату окончания действия вклада.

При подключении опции «Сбережения» к Мультикарте «Привилегия» доходность по этим депозитам может увеличиться на величину до 1 п.п. годовых. Открыть их можно в ВТБ Онлайн, устройствах самообслуживания или непосредственно в отделениях банка. В банкоматах открытие вкладов возможно только в рублях.