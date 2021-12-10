Новикомбанк развивает корпоративную пенсионную систему

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вводит новые корпоративные пенсионные программы. Их реализация предполагает совместное участие работника и работодателя в формировании негосударственной пенсии в партнерстве с АО «НПФ «Ростех» – базовым негосударственным пенсионным фондом Госкорпорации. Нововведение направлено на расширение мер социальной защиты сотрудников при выходе на пенсию по старости или инвалидности.

Три корпоративные пенсионные программы: «Софинансирование», «Софинансирование плюс» и «Корпоративная пенсия» начнут действовать в Новикомбанке с 1 января 2022 года. Они позволят работникам формировать негосударственную пенсию за счет индивидуальных взносов и взносов работодателя по договору негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному с АО «НПФ «Ростех». Отличие между программами заключается в степени участия банка в формировании пенсионных накоплений.

«Кадровая политика Новикомбанка направлена на обеспечение высокого уровня эффективности персонала и удовлетворенность людей условиями труда. В этом плане банк действует в одной парадигме со своим акционером – Госкорпорацией Ростех. Мы постоянно совершенствуем социальный пакет, заботясь о наших сотрудниках. Негосударственные пенсионные выплаты повышают финансовое благополучие человека в будущем, поэтому для нас так важно предоставить работникам поддержку при формировании их достатка на пенсии», - прокомментировала старший вице-президент Новикомбанка Ольга Карасева.

В 2019 году Новикомбанк провел исследования лучших практик внедрения систем негосударственного пенсионного обеспечения, а в 2020 году проект НПО начал реализовываться для работников банка. По предварительным итогам 2021 года всего в программе участвуют более 650 человек.

Корпоративные пенсионные программы Новикомбанк вводит в соответствии со стандартом негосударственного пенсионного обеспечения работников Ростеха и входящих в него организаций. Цель стандарта – обеспечить доступность и равные права при реализации пенсионных программ для всех сотрудников, определить единые нормы и принципы реализации этих программ во всех организациях Ростеха. Это полностью соответствует задачам, направленным на повышение благосостояния и социального обеспечения работников и членов их семей.