Держатели карт "Мир!" от Примсоцбанка могут получить украшения от бренда SOKOLOV

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить серебряную подвеску и 10 000 бонусов по промокоду во флагманских ювелирных магазинах SOKOLOV.



Для того, чтобы получить подарки, клиентам банка необходимо получить специальный промокод в личном кабинете на сайте privetmir.ru .



• для получения промокода нажмите на кнопку «Получить подарок»;

• уникальный промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе «Призы и подарки». Успейте воспользоваться им до 31 марта 2022 года;

• назовите промокод и номер телефона кассиру в любом флагманском магазине SOKOLOV.

Ознакомиться со списком магазинов, участвующих в акции, можно здесь;

• получите серебряную подвеску и 10 000 бонусов в программе лояльности SOKOLOV.



Для получения подвески и 10 000 бонусов необходима регистрация или авторизация в программе лояльности SOKOLOV. Акция действует с 01 декабря 2021 по 31 марта 2022 во всех регионах РФ.

Организатор Акции: ООО «СВ Ритейл» Адрес местонахождения: 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 4, стр. 1, офис 31А ОГРН 1187746709677 ИНН 7716918034, КПП 771601001.

Оператор Акции: Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), ОГРН 1147746831352, ИНН 7706812159, адрес местонахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11