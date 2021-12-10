Иркутские работодатели в пять раз чаще стали дарить новогодние подарки детям

Эксперты hh.ru выяснили (исследование есть у SIA.RU) как часто работодатели из Иркутской области стали упоминать в описании условий работы новогодние подарки для детей сотрудников. Выяснилось, что гораздо чаще, чем год назад.

В Иркутской области в этом году было размещено 332 вакансии, в которых работодатели гарантировали новогодние подарки детям сотрудников, это в пять раз больше, чем год назад. Чаще всего дарят подарки детям сотрудников из сферы продаж, а также водителей, банковских работников, рабочего персонала и молодых специалистов.

Напомним, ранее проведенный службой исследований hh.ru опрос показал, что 14% российских соискателей считают заботу о детях сотрудников одним из важных факторов при выборе работодателя, помимо достойной оплаты и широких возможностей для карьерного роста. Самое большое значение детским подаркам и мероприятиям на работе придают специалисты из сферы «добыча сырья» (25%) и рабочий персонал (20%).

«Помимо новогодних подарков, работодатели предлагают и другие варианты заботы о детях сотрудников - развлекательные и образовательные мероприятия, поощрение детей-отличников, детские экскурсии по офису, оплата спортивных секций, скидки или полная компенсация отдыха в детском лагере, няня в офисе. Все это, безусловно, очень важно как для комфорта работников, так и для репутации работодателя. Забота о семьях сотрудников будет становиться все более важным фактором при выборе работы, особенно сейчас, когда конкуренция за кадры коснулась почти всех профессиональных сфер», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru, Лилия Эсауленко.