Чаще всего ипотеку берут россияне в возрасте от 30 до 40 лет

А наибольший рост доли в структуре отмечен в сегменте заемщиков старше 40 лет.

По данным (есть у SIA.RU) Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2021 года наибольшую долю в структуре выданной ипотеки занимают заемщики в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет – 45,7%, а наименьшую – граждане старше 60 лет (1,2%).

Возраст заемщиков Доля в общем кол-ве выданных ипотечных кредитов,в % Динамика, в п.п. 9 месяцев 2020 9 месяцев 2021 моложе 30 лет 21,2% 20,6% -0,5 от 30 до 40 лет 46,7% 45,7% -1,0 от 40 до 50 лет 23,7% 24,4% 0,7 от 50 до 60 лет 7,5% 8,0% 0,5 старше 60 лет 0,9% 1,2% 0,3

При этом сильнее всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача ипотеки выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет. Доля этой группы граждан в структуре выданных ипотечных кредитов выросла на 0,7 процентных пункта (п.п.) и составила 24,3%. Менее значительный рост был отмечен в возрастных категориях более пожилых заемщиков: от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п. до 8,0% и старше 60 лет – на 0,3 п.п. до 1,2%.

В свою очередь наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено у исторически самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 1,0 п.п. Стоит отметить, что доля самой «молодой» возрастной группе граждан до 30 лет также сократилась по сравнению с прошлым годом – на 0,5 п.п. до 20,6%.

«Тенденции предыдущих лет в возрастной структуре ипотечных заемщиков остаются неизменными. Самая большая доля по-прежнему остается за гражданами от 30 до 40 лет, а наибольшие темпы роста выдачи кредитов на покупку жилья демонстрируют заемщики от 40 до 50 лет. Их доля в структуре выданных ипотечных кредитов растет уже на протяжении, как минимум, 6-ти лет. Очевидно, что эта возрастная категория более привлекательна для банков по причине более информативной кредитной истории и высоких значений Персонального кредитного рейтинга (ПКР). Вместе с тем, мы видим и некоторые изменения в возрастной структуре выдачи ипотеки, произошедшие в 2021 году. В частности, несколько сократилась доля самой «массовой» группы ипотечных заемщиков – от 30 до 40 лет. Это может свидетельствовать о более консервативном подходе банков к кредитованию по сравнению с прошлыми периодами», – директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом самое высокое среднее значение ПКР в топ-30 регионов по количеству ипотечных заемщиков с действующими обязательствами зафиксировано в Санкт-Петербурге (725 балла), Москве (724), Ханты-Мансийском АО (719), а также в Кировской (718), Ленинградской (717) и Московской (716) областях. В свою очередь самое низкое значение ПКР по ипотеке было отмечено в Республике Татарстан (699 баллов), Челябинской (703), Саратовской (706) и Самарской (706) областях, а также в Пермском крае (707).