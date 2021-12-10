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ВТБ в Иркутской области принял заявки по ФОТ 3.0 на сумму 840 млн рублей

После возобновления госпрограммы льготного кредитования ФОТ 3.0 ВТБ принял от бизнеса Иркутской области 152 заявки на общую сумму 840 млн рублей. В том числе одобрено уже 135 соглашений на сумму 695 млн рублей, рассказали SIA.RU в банке.

Заявки поступают от туристических компаний, предприятий общественного питания, сферы развлечений и санаторно-курортного лечения

Банк приступил к приему заявок по ФОТ 3.0 с 25 октября, не дожидаясь официального старта возобновленной госпрограммы. По условиям программы предприниматели и компании из перечня требующих поддержки отраслей до конца года могут оформить кредит по ставке 3% годовых на 18 месяцев. В первые полгода заемщик освобождается от уплаты основного долга и процентов по кредиту. Заемные средства можно использовать на финансирование расходов, связанных с любой предпринимательской деятельностью, включая выплату зарплаты работникам и платежи по действующим кредитным договорам.

«Механизм предоставления поддержки бизнесу, пострадавшему от влияния COVID-19, в нашем банке отлажен и хорошо себя зарекомендовал. По возобновленной программе ФОТ 3.0 мы принимаем заявки не только от наших действующих клиентов, но и от компаний и предпринимателей, которые ранее получали поддержку в других банках – таких заявок в общем количестве около 10%. По опыту работы с мерами господдержки в прошлые периоды, предприниматели, которые обращались к нам в рамках ФОТ 2.0. и ФОТ 3.0. ранее, остаются на обслуживании в банке и дальше – мы готовы работать с каждым индивидуально и предлагать комплексные решения по широкому кругу вопросов», – отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.

Подать заявку на льготный кредит могут юридические лица и ИП, кто ранее получил финансирование по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или был включен в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года, из перечня требующих поддержки отраслей Правительства РФ. Клиенты, уже получившие в марте-июле 2021 года льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, могут увеличить срок их погашения с 6 до 12 месяцев.

Банк также готов предлагать бизнесу региона поддержку в рамках других государственных инструментов льготного финансирования. Наиболее актуальны для иркутских компаний сегодня программа Фонда развития промышленности, повышения конкурентоспособности в рамках постановления Правительства РФ №191, стимулирования кредитования субъектов МСП из отраслей, пострадавших от COVID-19 (Программа 4) и другие.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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