Первая ледовая переправа открыта в Иркутской области

Она проходит через реку Иркут в селе Шаманка Шелеховского района, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

Это первая ледовая переправа в регионе, предназначенная для передвижения автомобилей по льду. На переправе, как и на дороге, для автомобилистов действуют правила дорожного движения. Грузоподъемность переправы ограничена: передвигаться по ней могут только легковые автомобили весом до 2 тонн. Протяженность составляет 600 метров, а скорость передвижения - не более 10 км в час.

В Иркутской области в 17 муниципальных образованиях планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы, из них 18 областного и 33 местного значения.