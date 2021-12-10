Член совета директоров ИНК Сергей Донской избран председателем совета «Ассонефти»

Член совета директоров АО «ИНК-Капитал» (холдинговая структура ООО «Иркутская нефтяная компания») Сергей Донской был избран председателем Совета «АссоНефти», рассказали SIA.RU в компании.

24-ое годовое общее собрание полномочных представителей компаний – участников Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «Ассонефть» состоялось 8 декабря в онлайн-формате.

Иркутская нефтяная компания – активный участник «Ассонефти» с 2007 года и сегодняшний фланман сектора независимых нефтегазодобывающих компаний (ННК), отметили в пресс-службе Ассоциации.

Участники собрания также обсудили план мероприятий на 2022 год. Сергей Донской и гендиректор Ассоциации Елена Корзун предложили выявить проблемы, мешающие развитию сектора ННК, и наметить пути их решения. Также было рекомендовано учитывать в работе «АссоНефти» постепенный переход мирового бизнес-сообщества к стратегии устойчивого развития в соответствии с ESG-концепцией.