В Минстрое России заинтересовались опытом малоэтажного комплексного строительства Иркутской области

По итогам совещания с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Никитой Стасишиным, прошедшем 24 ноября 2021 года в Иркутске, федеральное ведомство проявило интерес к опыту реализации малоэтажных проектов региона, сообщает один из участников мероприятия.

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании

Напомним, в совещании со Стасишиным приняли участие крупнейшие застройщики Иркутской области, представители банковской сферы и регионального правительства. На встрече еще раз была обозначена проблематика седьмой подзоны приаэродромной территории аэропорта Иркутск. Кроме нее, интерес федерального чиновника привлек уникальный для страны опыт девелопера «Хрустальный» по реализации крупномасштабных малоэтажных проектов.

Вместе с тем, на встрече со Стасишиным были обозначены и проблемы малоэтажного домостроения в России, где «Хрустальный» является флагманом развития такого формата застройки.

В настоящее время градостроительное законодательство не выделяет малоэтажное строительство домов с несколькими домовладениями в отдельную категорию и применяет к ним требования по аналогии с многоэтажными новостройками. Например, в проектах двухэтажных домов теперь требуются наличие лифтов, системы дымоудаления. Также, при размещении квартир на вторых этажах в Сибири, установлено требование обустройства лестничных маршей внутри дома, в то время как наружные лестницы с теплыми тамбурами являются оптимальным решением даже в нашем климате и прекрасно сохраняют тепло в квартирах. Это приводит к необходимости закладывать затраты на строительство «зон общего пользования» и лифтового хозяйства на собственников квартир вторых этажей, что значительно сказывается на ценовой привлекательности возводимого жилья. С учетом роста затрат на материалы, цены на комфортное пригородное жилье стали сравниваться с центром города.

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании

Кроме того, обновленные требования к блокированным домам (так называемых «таунхаусам») обуславливают размещение таких проектов на значительных по площади земельных участках в кратно меньшем количестве. Это приводит популярный формат жилья за городом к нерациональному удорожанию из-за вывода огромной территории из оборота и перекладывания этих затрат на покупателей.

Отметим, в июле 2021 года, делегация из министерства строительства и ЖКХ РФ посетила микрорайон «Хрустальный парк» на 14 км Байкальского тракта (Иркутский район), реализуемый в течение трёх лет застройщиком «Хрустальный» совместно с ГК «ВостСибСтрой» при поддержке правительства Иркутской области и районных властей в части социальной инфраструктуры. Делегацию возглавлял министр строительства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Гости осмотрели готовые кварталы и ознакомились с ходом реализации микрорайона малоэтажной застройки площадью 98 Га.

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании

Опыт девелопера по вводу почти ста тысяч квадратных метров загородного доступного жилья говорит о перспективности данного формата для пригородов крупных городов. Иркутская область является одной из первых, где реализуются масштабные проекты, имеющие интерес для реализации в других регионах. Новоселы охотнее выбирают малоэтажный пригород, но с учетом доступных цен и наличия социальной инфраструктуры.