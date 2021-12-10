Карту опасных местах для посещения детьми создадут в Иркутской области

В нее войдут заброшенные и недостроенные здания, промышленные зоны и другие объекты, сообщили SIA.RU в администрации области.

Сбор данных идет на протяжении последних месяцев. Также информацию о таких местах жители региона могут присылать на электронную почту rebenok.irk@mail.ru.

К началу 2022 года планируется представить данные всем муниципальным образованиям Иркутской области. Один раз в полугодие «Карта опасных мест для посещения детьми» будет обновляться.

Для реализации концепции разработало и утвердило план мероприятий, который включает в себя более 100 мероприятия по 24 целевым показателям. План рассчитан на три года.