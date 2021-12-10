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Значительный прирост больных коронавирусом наблюдается в Братске и Ангарске

Иркутск лидирует по числу заболевших за день среди населенных пунктов Приангарья.

В лидерах по приросту Иркутск (+220), Братск (+58), Ангарск (+55), Усть-Илимск (+29) и Иркутский район (+28).

С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:

  • Иркутске – 49 046,
  • Ангарске – 12 956,
  • Братске – 9 670,
  • Иркутском районе – 9 356,
  • Усть-Илимске – 8 133.

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Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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