Российские работодатели рассказали о достижениях и сложностях 2021 года для бизнеса

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, как российские работодатели оценивают итоги 2021 года и какие активности планируют на наступающий год.

11% участников исследования рассказали, что для их компании 2021 год был таким же, как и все остальные годы со своими плюсами и минусами. 28% опрошенных работодателей оценили год на «четверку» и уточнили, что могли бы сработать лучше, но в целом довольны результатами компании. Лучшим годом за всю историю компании 2021 год назвали только 2% респондентов.

14% опрошенных представителей бизнеса отметили, что оценивают уходящий 2021 году как самый плохой за всю историю компании. 45% респондентов уточнили, что год действительно был сложным для бизнеса, но им удалось справиться с новыми испытаниями.

Из плюсов уходящего года 39% представителей российских компаний выделили то, что им удалось избежать увольнений. 35% респондентов отметили, что их компания смогла повысить зарплаты сотрудников. Еще 26% участников исследования рассказали, что смогли сохранить премии для персонала, а 23% отметили открытие новых направлений бизнеса.

22% опрошенных указали, что их компаниям удалось оптимизировать расходы. Еще 17% респондентов рассказали о расширении штата высококвалифицированных сотрудников, а 16% положительно оценили удаленный режим работы компании.

15% представителей бизнеса указали, что в этом году смогли повысить узнаваемость своей компании, по 6% отметили выход на новых рейтинг, а также вхождение в престижный рейтинг компаний.

Из сложностей 2021 года 43% работодателей отметили болезни сотрудников и руководителей. 28% опрошенных рассказали о том, что их затраты увеличились, а 20% опрошенных компаний потеряли некоторое количество заказчиков и клиентов.

16% участников исследования из негативных итогов года отметили, что пока их компания не смогла полностью восстановить все процессы. 11% опрошенных указали сокращение штата сотрудников, по 10% – удаленную работу или отказ от социальных проектов, 9% – сокращение зарплат сотрудников, а по 8% – отказ от прежнего офиса или сокращение направлений бизнеса.

Также 7% респондентов среди трудностей отметили временную приостановку деятельности компании, 4% – закрытие некоторых офисов или представительств в регионах, и по 3% – смену направления бизнеса или потерю зарубежных контрактов.

Большинство представителей бизнеса (47%) отметили, что в следующем году запланировали обучение сотрудников. Треть опрошенных работодателей также планируют открытие новых направлений деятельности, 32% – расширение географии бизнеса.

22% участников исследования отметили увеличение бюджета на рекламу в 2022 году, а 21% – введение новой системы премирования сотрудников. 16% респондентов рассказали, что их компания планирует сосредоточиться на одном направлении бизнеса.

По 10% опрошенных указали, что планируют в 2021 году открытие новых офисов или перевод сотрудников на гибридный формат работы. 6% работодателей вернут сотрудников на работу в офис, по 4% – сократят зарплаты сотрудников или премии, бонусы и социальную сферу. 3% респондентов запланировали полностью перейти на дистанционный формат работы.