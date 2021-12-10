Итоги «Года креативной экономики» подвели в Иркутске

Участники онлайн-метапа обсудили, какие индустрии и форматы креативной экономики стали лидерами в 2021 году, какие креативные кластеры запустились в Иркутской области, какие начнут работать в ближайшее время, как креативная экономика влияет на развитие туризма и другие вопросы. Мероприятие организовал региональный продюсерский центр «Байкальская Сибирь».

Идеолог проекта «Креативные города» Лариса Богданова (Москва), открывая обсуждение, пояснила, что креативная экономика (индустрия) помогает создавать продукт с высокой добавленной стоимостью за счёт творческой и культурной активностей. За счёт открытия таких производств, в регионах появляются дополнительные рабочие места, растёт конкуренция. Кроме этого, креативная экономика способствует развитию человеческого капитала, так как привлекает на территории сильные кадры и таланты, а это, в свою очередь, ведёт к культурному развитию регионов, повышению их туристической привлекательности.

Как пример Лариса Богданова привела Коломну, где благодаря созданию креативных кластеров в 300 с лишним раз вырос турпоток, получили новый импульс традиционные фестивали, в частности яблочно-книжный фест «Антоновские яблоки», появились новые интересные мероприятия, и как результат – выросли в цене исторические объекты недвижимости в центре города.

Как отметил ещё один московский спикер – директор проектов Центра городских компетенций АСИ Илья Токарев, пока основная масса креативных кластеров находится в Москве и Санкт-Петербурге, а также в крупных городах Центральной России, Сибирь пока отстаёт от этого тренда. Тем не менее, Иркутск занимает третье место среди сибирских городов, где активно открываются и создаются креативные пространства разных типов и форматов.

Арт-завод Доренберг

Руководитель регионального продюсерского центра «Байкальская Сибирь» Илона Толстоухова рассказала, что в Иркутской области создано семь креативных кластеров, которые являются участниками «RurbanCreativeLab» – самой масштабной в России программы по преобразованию городских и сельских территорий в креативные кластеры, созданной под эгидой Агентства стратегических инициатив (АСИ). Часть из них уже запущена и работает, часть начнёт свою деятельность в ближайшее время.

Руководитель регионального продюсерского центра "Байкальская Сибирь" Илона Толстоухова. Фото - А.Федорова

В частности, самым первым в Иркутской области запустился кластер «Intellect Hub» в Ангарске, основная цель которого поддержка и образование творческой молодёжи. А один из кластеров, который заработает в начале 2022 года – «Посольство Байкальской Сибири», суть которого заключается в развитии гастрономического туризма.