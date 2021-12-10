55% иркутян планируют работать в новогодние каникулы

В праздничные и выходные горожане собираются подработать таксистами, курьерами и догситтерами. Об этом сообщает исследовательский центр Зарплаты.ру по результатам проведённого опроса.

Респонденты назвали основные причины, почему готовы пожертвовать отдыхом ради заработка на праздничных каникулах. Большая часть – 36% просто не хочет сидеть дома в длинные выходные. Небольшой размер основной зарплаты заставляет трудиться в каникулы 19% опрошенных. 14% хотят побыстрее закрыть имеющиеся кредиты, и ещё 4% – рассчитаться с другими долгами. Ещё 13% респондентов считают, что это хорошая возможность накопить деньги, 7% будут работать ради материальной подстраховки из-за традиционного снижения доходов в январе. И у 6% опрошенных подработка – это хобби.

Около 9% респондентов из числа тех, кто планирует заработать на праздниках, собираются трудиться все новогодние выходные, включая 31 декабря и 1 января, 5% уделят дополнительной работе лишь пару дней на каникулах, 86% пока не определились с нагрузкой и графиком.

На основе ответов респондентов удалось выделить самые популярные варианты для подработки в Новый год:

курьер – 16%;

комплектовщик товаров – 8%;

работником колл-центра – 8%;

фотограф – 8%;

таксист – 7%;

продавец – 6%;

догситтер – 5%;

актер/аниматор на мероприятиях – 3%;

няня – 4%;

промоутер – 4%;

грузчик – 3%;

ведущий праздников – 3%;

кассир – 3%.

Кроме того, некоторые участники опроса заявили о планах заняться декорированием пространств для мероприятий, продолжить трудиться на основной работе, взяться за бухгалтерские услуги, подработать электриками. Часть опрошенных готова на любую доступную в новогодние праздники работу.

При этом 8% респондентов согласны заработать за работу в новогодние дни до 5 000 рублей, 52% рассчитывают получить от 5 000 до 10 000 рублей, 17% – 15 000 рублей, 23% – более 15 000 рублей. Отметим, что мужчины по сравнению с женщинами настроены более оптимистично по поводу дохода от праздничных подработок. Среди тех, кто рассчитывает получить свыше 15 000 рублей, больше всего респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.

Самая популярная подработка с доходом до 5000 рублей – догситтер. Наиболее амбициозные планы по уровню заработка на предстоящих зимних каникулах у тех, кто собирается пойти в такси, доставку или фотографировать на заказ.