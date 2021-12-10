Центробанк выступил за адресную помощь малоимущим вместо регулирования цен на продукты

Искусственное ограничение роста цен работает временно, а затем возникает опасный дисбаланс, передает РБК.

Прямое регулирование цен позволяет приостановить их рост, но только на краткосрочном горизонте. В дальнейшем оно создает дисбалансы на товарных рынках и может повлечь за собой негативные последствия для регулируемых отраслей и экономики в целом, а кроме того, не может защитить от роста мировых цен в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», составленной аналитиками Центробанка.

По их мнению, с социальной и экономической точки зрения более предпочтительной альтернативой регулированию цен может быть оказание адресной материальной помощи наименее обеспеченным слоям населения. Содержание аналитической записки может не совпадать с официальной позицией Банка России, отмечают ее авторы.

Одной из причин повышения инфляции в России стал рост мировых цен на продовольственные и сырьевые товары (в ноябре инфляция составила 8,4% в годовом выражении). Принятые правительством меры по регулированию внутренних цен (соглашения о заморозке цен, экспортные пошлины) позволили снизить их чувствительность к мировой динамике. Но в средне- и долгосрочной перспективе «прямое вмешательство государства в процесс ценообразования создает дисбалансы» на товарных рынках, отмечают аналитики ЦБ.

Среди негативных последствий они выделяют: