Новый год в кругу семьи выбирают все больше россиян

Исследовательский холдинг Ромир публикует итоги регулярного исследования настроений жителей страны в преддверии Нового года.

В этом году большинство россиян (83%) хотят отметить Новый год дома в кругу семьи. Это значительно выше, чем в прошлые годы. Провести новогоднюю ночь в домашней обстановке планировали 63% в 2004 и в 60% в 2020 году. Доля неопределившихся напротив была выше – 17%. В этом году лишь у 6% нет планов на Новый год.

Представители «цифрового поколения» в 2021 тоже отдают предпочтение празднику в кругу семьи (71%), но выбирают этот вариант реже, чем другие возрастные группы.

Только 7% россиян планируют встретить Новый год вместе с друзьями. Наиболее популярен этот вариант среди молодежи – его выбрал каждый пятый представитель возрастной группы 18-25 лет.

По 1% участников исследования отпразднуют Новый год в кафе (ресторане, клубе), отправятся в поездку, будут работать в новогоднюю ночь.

«Несмотря на прогресс и новые ценности, которые диктует эпоха цифровизации, Новый год остается для жителей России семейным праздником. Изменчивая эпидемиологическая обстановка сформировала новые реалии, в которых сложно строить планы даже в краткосрочной перспективе, поэтому все больше россиян предпочитают провести новогоднюю ночь дома», – отметил президент Ромир, доктор социологических наук Андрей Милехин.