Как россияне готовятся к Новому году

Россияне начали активную фазу подготовки к Новому Году.

Так, рост спроса на украшения для дома в ноябре-декабре этого года составил 69%, ароматические аксессуары стали приобретать чаще на 36%. Об этом свидетельствуют данные Lamoda (есть у SIA.RU), ведущей онлайн-платформы по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни. Аналитики компании проанализировали спрос на новогодние товары в период с 1 ноября по 2 декабря в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

Одним из наиболее растущих товаров в ноябре-декабре стали елочные игрушки, их приобрели на 1539% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Также популярностью пользовались декоративные венки для интерьера (+1459%) и декоративные фигурки (+136%).

Почти в 3 раза вырос спрос на ароматические свечи. Ароматические масла при подготовке к Новому году пользователи начали приобретать на 138% чаще, чем в прошлом году, ароматические наборы на 121%. По данным Lamoda самыми популярными запахами свечей у покупателей являются «Гранат и черная роза», «Груша и яблоко», «Древесный аромат» и «Шоколад».

Комплект для создания уюта перед новогодними праздниками, куда вошли набор елочных игрушек, гирлянда, декоративный венок для интерьера, набор декоративных фигурок, аромадиффузор и набор сервировочных салфеток, обойдется россиянину примерно в 7,8 тысяч рублей.

Активнее всего относительно прошлого года к Новому году готовятся жители Карачаево-Черкесской республики (+324%). Также среди лидеров Чукотский автономный округ (+191%), Ульяновская область (+151%), Новгородская область (+137%) и Камчатский край (+76%).

Самым активным покупателем праздничных товаров стал житель Ульяновска, который приобрел более 27 товаров на сумму 276 тысяч рублей. В топ-3 также вошли житель Ставрополя (18 товаров на 92 тысячи рублей) и Раменского (13 товаров на 86 тысяч рублей).