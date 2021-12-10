17% иркутян хотели бы ходить к психологу

Служба исследований hh.ru и цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» провели опрос (есть у SIA.RU) среди трудоустроенных соискателей из Иркутской области и выяснили, есть ли на их нынешней работе корпоративный психолог.

5% иркутян рассказали, что в их компании работает штатный психолог, но они в принципе не обращаются за помощью к психологам, хотя в компании такая возможность предоставляется.

11% сообщили, что корпоративного психолога у них на работе нет, поэтому приходится пользоваться услугами частного специалиста. Наконец, 82% работающих жителей области признались, что корпоративного психолога в компании нет.

При этом только 31% респондентов из Иркутской области заявили, что им вообще ничья помощь не нужна и они не хотели бы обсуждать свои рабочие или личностные проблемы с психологом. Чаще других такой ответ давали представители сферы строительства и транспорта. Еще 26% отметили, что психолог им не нужен, так как хватает и тех, к кому они сейчас обращаются за подобной помощью.

17% иркутян признались, что им бы очень хотелось обсуждать свои проблемы с психологом, 23% тоже хотели бы, но отмечают, что сейчас не до этого. Чаще всего открыто говорят о необходимости консультаций с психологом маркетологи и рекламщики, а также представители сферы искусства и медиа.