En+ Group запустила гидроагрегат №1 Иркутской ГЭС после модернизации

Компания запустила новый гидроагрегат №1 на Иркутской ГЭС после технического перевооружения по программе «Новая энергия». Сумма инвестиций на полную замену оборудования гидроагрегата составила более одного млрд рублей, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

В торжественной церемонии пуска гидроагрегата приняли участие руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков и директор «Регионального диспетчерского управления энергосистемы Иркутской области» Дмитрий Маяков.

Запуск нового гидроагрегата (ГА) позволит увеличить мощность с 82,8 МВт до 107,5 МВт по сравнению с предыдущим оборудованием, а также повысит надёжность его работы. Увеличенную мощность ГА начнёт выдавать в энергосистему уже в апреле 2022 года, после прохождения всех аттестационных процедур и подтверждения Системным оператором Единой энергетической системы.

Для установки нового гидроагрегата на предприятие было доставлено более 1500 тонн оборудования, произведенного на российских заводах – АО «ТЯЖМАШ» (г. Сызрань) и ПАО НПО «ЭЛСИБ» (г. Новосибирск). Строительно-монтажные работы в машинном зале станции больше года велись в круглосуточном режиме.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, отметил:

Замена гидроагрегатов – самая важная и, пожалуй, самая заметная часть программы модернизации Иркутской ГЭС. 368 дней напряженной работы по техническому перевооружению гидроагрегата завершились его торжественным вводом в работу. Новый гидроагрегат обладает более высокими эксплуатационными характеристиками. Он полностью соответствует всем современным требованиям к надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования. Говоря о запуске нового оборудования на Иркутской ГЭС, хочется отметить слаженную работу всех причастных к этому процессу – сотрудников станции, подрядных организаций и производителей оборудования. Это уникальные специалисты, которые досконально знают оборудование станции, со всей ответственностью и вниманием подходят к каждому этапу работы.

Дмитрий Маяков, директор «Регионального диспетчерского управления энергосистемы Иркутской области»:

Обновление генерирующего оборудования Иркутской ГЭС очень важный проект, как для компании En+ Group, так и для Иркутского РДУ, в зоне ответственности которого находиться Иркутская ГЭС. Появление дополнительной мощности на станции и увеличение надёжности электроснабжения потребителей очень важно в современных реалиях при росте потребления в Иркутской энергосистеме.

В рамках программы комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» до 2023 года на Иркутской ГЭС будет проведена замена четырех гидроагрегатов из восьми, что позволит дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт·ч., а также усилить безопасность и надежность работы станции. Расширение технического потенциала гидроэлектростанций является одним из приоритетов энергохолдинга, обозначенных основателем компании Олегом Дерипаской. Первый новый гидроагрегат на Иркутской ГЭС был запущен в работу в ноябре 2020 года. В настоящий момент ведутся работы по подготовке к демонтажу следующего гидроагрегата – ГА №7.