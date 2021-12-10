Иркутск признали лучшим городом в регионе по развитию массового спорта

В рамках ежегодного фестиваля спорта и здорового образа жизни состоялось традиционное награждение победителей за выдающиеся достижения в этой области. В номинации «Лучшее муниципальное образование Иркутской области по развитию массовой физической культуры» победил город Иркутск. По мнению экспертов, это стало возможным благодаря Году массового спорта, объявленного мэром Иркутска в 2021-м.

Дмитрий Абрамович, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города:

– Год массового спорта внес новые элементы в работу по формированию здорового образа жизни у населения. Мы нашли такие форматы, которые позволили иркутянам заниматься спортом, несмотря на пандемию. Это результат совместной командной работы власти, депутатского корпуса, бизнеса и общества. Именно это отметило региональное министерство спорта, определяя победителей.

Напомним, в мероприятиях, проведенных в рамках года массового спорта, приняли участие 25 тысяч иркутян. С мая по сентябрь на открытых площадках в 35 округах Иркутска проводились массовые зарядки. Осенью в городе состоялись «Народные Игры от Бабра».

Александр Откидач, куратор проекта Год массового спорта в Иркутске:

– Такие результаты стали возможны благодаря редкому в наше время формату сотрудничества ярких представителей иркутского бизнеса и общественности, с одной стороны, и администрации, с другой стороны. Фактически генеральный спонсор проекта "Год Массового спорта" Сеть автозаправочных станций "Байкальская Региональная Компания", совместно с официальными партнерами сетью фитнес-клубов "World Class", Байкальским банком Сбербанка и несколькими десятками других предпринимателей профинансировали и проводили в течении года проводили различные мероприятия, сделали классный сайт и оплачивали команду организаторов. Ни в каком другом городе страны такого опыта нет. Помножим это на "ковидные" неудобства и получим отличный результат. На сегодня несколько городов России живо интересуются нашими успехами, ну а мы с удовольствием все наши результаты упакуем, а сайт и социальные сети передадим администрации Иркутска, это позволит развивать проекты дальше. Цель у всех одна – чтобы наши жители были бодры, веселы и занимались физической культурой!

Напомним, что на официальном сайте проекта продолжает работать счетчик спортивных достижений горожан. Благодаря этому счетчику, например, известно, что вместе иркутяне с начала года пробежали свыше 26 000 километров, прошли более 41 миллиона шагов, проплыли 156 километров, отжались 68 000 раз, проехали на велосипеде более 20 000 километров.

Кроме того, в 2021 году в Иркутске построено и отремонтировано более 30 спортивных площадок. Работы проведены на объектах двух муниципальных учреждений – «Городского спортивно-методический центра» и спортивной школы «Центр развития спорта». В разных районах города появились 14 универсальных игровых площадок размером 22х16 метров, 6 площадок общефизической подготовки, 7 площадок с тренажерами под навесом. Также в городе отремонтировали 4 хоккейных корта.

Справка

Проект «Год массового спорта в Иркутске» осуществляется при поддержке администрации г. Иркутска, Генеральным партнером выступает сеть АЗС «Байкальская Региональная Компания». Официальные партнеры проекта: Байкальский Банк ПАО Сбербанк, фитнес-клубы World Class и Fizruk. Куратор проекта «Год массового спорта в Иркутске» - Александр Откидач.

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