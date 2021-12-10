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Запас вакцины от коронавируса в 300 тысяч доз создали в Иркутской области

Запас вакцины от коронавирусной инфекции создан в Иркутской области – около 300 тысяч доз, сообщает мэрия областного центра.

«Около 300 тысяч доз готовы к использованию в кампании вакцинации. На этой неделе в регион привезли 108800 доз вакцины «Спутник V». Препарат распределили по пунктам вакцинации», – сообщили власти.

В сутки в Приангарье ставят прививки от COVID-19 от 8 до 15 тысяч человек. В лидерах по количеству вакцинированных, учитывая плотность населения, Жигаловский район, Свирск и Ольхонский район. Всего в регионе действуют 94 стационарных пункта вакцинации и 130 выездных прививочных бригад.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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