«Это отбросит рынок назад». Эксперты – об инициативе правительства «обелить» рынок арендного жилья

Рынок арендного жилья планируют вывести из тени, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на готовящийся законопроект. В нем говорится, что владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС арендного жилья (государственная информационная система). Через эту систему и будут вестись все расчеты. Эксперты сомнительно оценивают инициативу и готовность рынка «обеляться».

«Рынок недвижимости только начал в последние годы выходить из серой зоны и переходить на легальные цифровые платформы, – считают эксперты Авито. – Такая инициатива откатит все эти усилия назад. На наш взгляд, это повлечет общую деградацию рынка недвижимости, сокращение налоговых платежей, снижение доверия к институту самозанятых и рост недовольства граждан».

Разработать ГИС поручил Владимир Путин 24 августа этого года. Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей. ПО оценкам экспертов, без учета социального найма в России сдается 250 млн кв. м, или 7% от всего объема жилого фонда. Съемными квартирами и апартаментами пользуются 6,9 млн домохозяйств, или 11% от общего числа.

ГИС будет на 100% принадлежать государству, а Минстрой – выступать ее оператором.