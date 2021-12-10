Фестиваль «Звезды на Байкале» состоится в Иркутске в феврале 2022 года

Международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале», не состоявшийся в сентябре 2021года из-за пандемии коронавируса, пройдет в феврале 2022 года, сообщает КП со ссылкой на художественного руководителя мероприятия, пианиста Дениса Мацуева.

«Спешу обрадовать иркутян, «Звезды на Байкале» состоятся с 12 по 16 февраля 2022 года. Программа как всегда обширная. Помимо моего сольного концерта с виртуозами Москвы и маэстро Владимиром Спиваковым, зрителей ждет гала-концерт прим балерин звезд Большого театра. Будет вечер камерной музыки, на котором я исполню произведения Штрауса и второй концерт Шопена. Кроме этого, впервые в Иркутске я исполню второй концерт Брамса», – рассказал Мацуев.

Билеты на фестиваль, по информации музыканта, поступят в продажу уже до конца текущего года.