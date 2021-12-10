Пять перевозчиков поднимут плату за проезд в Иркутске до 25-30 рублей с 15 декабря

Компании-перевозчики, осуществляющие деятельность на пяти муниципальных маршрутах общественного транспорта, уведомили администрацию города Иркутска о повышении стоимости проезда до 25-30 рублей, следует из сообщения пресс-службы мэрии.

С 15 декабря цена поездки изменится на следующих маршрутах:

– Маршрут 4к: стоимость проезда составит 25 рублей;

– Маршруты №№28, 28р: стоимость проезда в дневное время будет установлена в размере 20 рублей, после 20.00 ч. – 30 рублей.

– Маршруты № 81, 83: стоимость проезда в дневное время поднимется до 25 рублей, после 20.00 ч. составит 30 руб.

«Согласно федеральному закону №220, компании, действующие на регулярных муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам, имеют возможность самостоятельно устанавливать и изменять тариф на перевозку пассажиров», – поясняют власти.