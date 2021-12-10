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Предприятия Иркутской области в 2021 году задолжали работникам 290 млн рублей по зарплатам

Компании Иркутской области задолжали работникам в 2021 году 290 млн рублей по зарплатам, деньги были возвращены только после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В суды за текущий год было предъявлено около 500 исков, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 133 лица, не плативших зарплату людям. После вмешательства прокуратуры зарплату получили более чем 4 тысячи граждан.

В том числе полностью ликвидированы долги в размере 50 млн рублей на четырех предприятиях – банкротах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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