Закон о выплатах детям-сиротам на покупку жилья приняли в Иркутской области

Законодательное собрание Иркутской области приняло в окончательном чтении законопроект о социальной выплате на приобретение жилья детям-сиротам, сообщается пресс-служба регионального правительства.

«Теперь право на социальную выплату имеют лица из числа детей-сирот от 18 лет и старше, имеющие ребенка (детей), работающие по трудовому договору, служебному контракту, гражданско-правовому договору или в качестве индивидуального предпринимателя, не работающие, но осуществляющие уход за ребенком до трех лет или ребенком-инвалидом», – говорится в сообщении.

Ранее социальные выплаты дети-сироты получали согласно указу главы региона Игоря Кобзева №128-уг от 30 апреля 2020 года. В 2020 году жилищные сертификаты получили 127 человек, в 2021-м общее количество получателей социальной выплаты составило 156 человек. Для этого в областном бюджете было предусмотрено 256,4 млн рублей.

Объем средств для предоставления социальной выплаты на 2022 год увеличили до 872 млн рублей.