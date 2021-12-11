Около 200 человек эвакуировали из горящего центра «Версаль» в Иркутске

Торговый центр «Версаль» загорелся сегодня в Иркутске, во время пожара из здания было эвакуировано около 200 человек – это посетители и работники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло сегодня в 11:47. «Пожар ликвидирован работниками центра первичными средствами пожаротушения. Площадь – 2 квадратных метра. Пострадавших нет. В настоящее время пожарные проводят вскрытие конструктивных элементов обшивки здания, для проверки на скрытые очаги возгорания», – сообщили спасатели.

Дознаватели МЧС России установили предварительную причину пожара. Установлено, что пожар начался в одном из помещений кафе быстрого питания. У работника заведения при приготовлении пищи искры от углей попали в систему вентиляции, в результате чего произошло воспламенение жировых отложений в системе вентиляции. Пожар не повлиял на работу торгового центра.