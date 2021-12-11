Ангарские пожарные и жильцы дома спасли четырех кошек из огня

Накануне вечером в 6-ом микрорайоне города Ангарска Иркутской области загорелась квартира на пятом этаже многоквартирного дома, оттуда огнеборцы вытащили четырех котов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Прибывшие пожарные помогли эвакуироваться жителям подъезда, где произошел пожар. В горящей квартире жильцов не было, однако после ликвидации пожара огнеборцы обнаружили на полу двух кошек без признаков жизни.

«Начальник караула Евгений Суворов решил вынести их на улицу и попробовать оказать первую помощь. Весь двор стал свидетелем необычной спасательной операции. При помощи дыхательных аппаратов кошкам подавался воздух под давлением, а пожарные проводили непрямой массаж сердца. Через несколько минут животные задышали, а еще через некоторое время пришли в себя. Позже выяснилось, что соседи спасли из горящей квартиры еще двух кошек до прибытия пожарных. Ольга Долобко и ее супруг живут этажом ниже. После того, как они услышали крики о помощи, выбежали в подъезд и увидели, что лестничные клетки уже в дыму. Супруг Ольги бросился в горящую квартиру и успел вытащить двух животных, хозяйка которых только что вернулась с прогулки с собакой», – говорится в сообщении.

Временно Ольга Долобко разместила у себя двух кошек, еще двух кошек хозяйка забрала и отвезла в ветеринарную клинику. Их жизни ничто не угрожает.