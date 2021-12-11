Иркутский Комбинат питания повысит производительность на 30%

Региональный центр компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками МУП «Комбинат питания города Иркутска» в течение полугода будет заниматься оптимизацией процессов в одном из цехов предприятия, которое стало участником национального проекта «Производительность труда», цель – увеличить производительность компании на 30%, сообщает пресс-служба кабмина Приангарья.

«РЦК – это сравнительно новый инструмент развития предприятий региона, направленный на обучение системе бережливого производства, за счет которой организации повышают производительность труда, и, как итог, – доходность», – рассказала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Комбинат питания стал шестым предприятием на сопровождении у РЦК. Первым потоком для оптимизации выбрали цех изготовления замороженных полуфабрикатов, у которого есть потенциал для развития. Уже прошло обучение сотрудников. В ближайшие три месяца рабочая группа, состоящая из представителей Комбината и специалистов Центра, проведет диагностику процессов в цехе, выявит «узкие» места и подготовит план оптимизации.

После этого последуют три месяца нововведений, которые, как планируют эксперты, уже к июлю дадут рост выработки примерно на 30% и сокращение времени производственных процессов. В ближайшие два с половиной года рабочая группа предприятия должна перенести приобретенный опыт на остальные производственные линии и оптимизировать их самостоятельно.

Сейчас на комбинате трудятся более 1 500 человек. Предприятие обеспечивает продукцией свыше 200 общеобразовательных и дошкольных учреждений столицы Приангарья.