Подросткам в Москве за вакцинацию от ковида «Спутником М» выплатят по 15 тысяч рублей

Первым 500 подросткам, которые поучаствуют в третьей фазе испытаний вакцины «Спутник М» в Москве, выплатят по 15 тысяч рублей, сообщает РБК.

Испытателям препарата для того, чтобы получить деньги, нужно ввести два компонента вакцины и в дальнейшем пять раз сдать кровь на иммуногенность – способность организма вырабатывать иммунитет. Всего в третьей фазе испытания примут 3 тысячи человек в возрасте от 12 до 17 лет.

До того как подросток будет допущен до исследований, он должен сдать кровь на антитела к вирусу, если антитела найдут, он не будет допущен до исследований. Выплата является «компенсацией за неудобства»: она включает в том числе затраты на проезд, так как человек должен дополнительно приезжать для сдачи анализов в медучреждение.

Исследование проходит на базе 12 медицинских организаций, среди них 10 детских поликлиник и две больницы. Все они подведомственны департаменту здравоохранения Москвы.

«Спутник М» – это вакцина «‎Спутник V», разведенная в концентрации 1:5. В ее основе, как и в препарате для взрослых, два разных типа аденовируса человека, в которые встроены фрагменты S-белка вируса SARS-CoV-2.