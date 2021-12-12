Новую модельную библиотеку за 10 млн рублей создали в Тулуне

Современная модельная библиотека открылась в городе Тулуне, ее создали в рамках национального проекта «Культура», проведя модернизацию в Центральной городской библиотеке города, на эти цели было выделено 10 млн рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В учреждении появилась новая компьютерная техника, станция самовыдачи книг, мини-типография, интерактивный стол для проведения занятий. Книжный фонд увеличился на 1600 экземпляров. Здание отремонтировали: специалисты починили полы, покрасили стены и провели зонирование помещений, в их оформлении использовали стили минимализм и лофт. Пространство украсили изображением старинного Тулуна на жалюзи, в библиотеке появились кресло-кокон, стеллаж в виде красной телефонной будки.

«Внутреннее пространство библиотеки разбито на многофункциональные зоны. Зал «Кинематограф» предназначен для проведения мастер-классов по фото и видеосъёмке, в нём планируется организовать выставочные зоны. Площадка «Teen-zone» создана для проведения интеллектуальных игр, турниров. В «Аудиозоне» можно послушать аудиокниги. Территория «Информационный экспресс» позволит посетителям получить правовую информацию, познакомиться с техническими средствами и информационными технологиями. «Зона редких книг» предназначена для создания электронной базы данных по истории города», – рассказали в пресс-службе.

Учреждение доступно людям с ограниченными возможностями здоровья. Это уже вторая модельная библиотека, которая появилась в Тулуне.