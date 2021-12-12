Арестованный бизнесмен Ожиганов прекратил голодовку против QR-кодов в Приангарье

Предприниматель из города Усолья-Сибирского Михаил Ожиганов прекратил голодовку, длившуюся 13 дней, выступая за отмену QR-кодов в Иркутской области, сообщил сам Ожиганов.

«Сегодня я прекращаю голодовку, которая длилась тринадцать дней. Начала её Дарья Дорогова у стен правительства Иркутской области, которая и озвучила два основных требования: отмены QR-кодов и прекращения репрессий. Она встретилась с губернатором, который объяснил, что ничего отменять не будет, а слово «репрессии» у него вызвало улыбку», – рассказал предприниматель.

По словам Ожиганова, активисты добились «главного – публичного обсуждения законопроекта о QR-кодах для граждан, который в нашем регионе долгое время лежал без движения». Предприниматель отметил, что, одобрив в режиме тайного голосования законопроекта о QR-кодах, «депутаты Законодательного Собрания Иркутской области показали свое истинное лицо, проигнорировав мнения тысяч жителей Приангарья».

Прекратить голодовку Ожиганову пришлось из-за ухудшения состояния здоровья.

Напомним, акции протиста против QR-кодов несколько раз проходили на территории Иркутской области, в частности, в Иркутске, Ангарске и Шелехове. В рамках мероприятий участники записывали видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору региона Игорю Кобзеву. После этих событий несколько участников были осуждены, по версии суда, за нелегальные митинги.

Самое суровое наказание получил бизнесмен Михаил Ожиганов – штраф в 150 тысяч рублей, позже его арестовали на 25 суток. Находясь в заключении, он объявил голодовку, чтобы добиться диалога с властью. Ранее с аналогичной целью на голодовку к зданию правительства Приангарья выходила активистка Дарья Дорогова, «передавшая эстафету» усольскому бизнесмену.