В России число занятых в фитнес-отрасли сократилось почти в 1,5 раза

С начала пандемии COVID-19 количество занятых в фитнес-отрасли в России сократилось почти в 1,5 раза, с 768 тыс. до 518,4 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Национального фитнес-сообщества Елену Силину.

– До пандемии в отрасли было задействовано 768 тыс. сотрудников. По итогам 2020 года их число сократилось до 576 тыс., а к текущему моменту в отрасли осталось 518,4 тыс. специалистов, – сказала госпожа Силина.

В течение 2020-2021 годов, по ее словам, отрасль потеряла порядка 40% игроков. Оборот рынка в начале 2020 года составлял 167 млрд руб., а к текущему моменту снизился до 125,25 млрд руб.

Фитнес-отрасль в течение 2020-2021 годов потеряла около 40% игроков. При этом оборот рынка с начала 2020 года уменьшился со 167 млрд рублей до 125,25 млрд рублей.

По мнению Елены Силиной, это связано с введением эпидемиологических мер в регионах России. Они привели к снижению спроса покупателей.